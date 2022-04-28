Анри о победе «Ливерпуля» над «Вильярреалом»: «Их выручил случайный гол. Но если идешь на квадрупл, тебе нужна удача, в везении нет ничего плохого»

считает, что «Ливерпулю» повезло с первым голом в ворота «Вильярреала».

На 53-й минуте первого матча полуфинала чемпионов (2:0) мяч после подачи Джордана Хендерсона срикошетил от ноги Первиса Эступиньяна и влетел в ворота испанской команды.

«Если посмотреть на игру, мне кажется, что их выручил случайный гол. Думаю, они могли бы биться в закрытую дверь всю ночь. Это случайный гол, автогол – случайный гол, и я думаю, что до этого они демонстрировали немногое.

Но в то же время я должен сказать, что если ты идешь на квадрупл, тебе нужна такая удача. Кроме того, в везении нет ничего плохого», – сказал бывший нападающий «Арсенала» CBS Sports.

«Вильярреал» наглухо заперся от «Ливерпуля»: играли без ударов, без мяча. Рикошет-автогол все сломал