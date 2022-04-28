Анри о победе «Ливерпуля» над «Вильярреалом»: «Их выручил случайный гол. Но если идешь на квадрупл, тебе нужна удача, в везении нет ничего плохого»

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Тьерри Анри считает, что «Ливерпулю» повезло с первым голом в ворота «Вильярреала». 

На 53-й минуте первого матча полуфинала Лиги чемпионов (2:0) мяч после подачи Джордана Хендерсона срикошетил от ноги Первиса Эступиньяна и влетел в ворота испанской команды.

«Если посмотреть на игру, мне кажется, что их выручил случайный гол. Думаю, они могли бы биться в закрытую дверь всю ночь. Это случайный гол, автогол «Вильярреала» – случайный гол, и я думаю, что до этого они «Ливерпуль» демонстрировали немногое. 

Но в то же время я должен сказать, что если ты идешь на квадрупл, тебе нужна такая удача. Кроме того, в везении нет ничего плохого», – сказал бывший нападающий «Арсенала» CBS Sports.  

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