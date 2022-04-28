Бензема и Бернарду Силва – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил победный гол в игре с «Реалом» (4:3), преодолев дистанцию в 13,46 км, точность передач – 95%.
Хавбек «Ливерпуля» Тиаго Алькантара в матче с «Вильярреалом» (2:0) преодолел дистанцию в 10,93 км, развив максимальную скорость до 28,6 км/ч, точность передач – 97%.
Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт в матче с «Ливерпулем» (0:2) совершил 1 отбор, 4 раза возвращал владение мячом, точность передач – 76%.
Форвард «Реала» Карим Бензема забил два гола в игре с «Манчестер Сити» (3:4), нанес 3 удара по воротам, развил максимальную скорость до 30,1 км/ч.