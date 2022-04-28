УЕФА о Тиаго против «Вильярреала»: «Все 90 минут футбольное поле было похоже на его собственную игровую площадку»

Группа технических наблюдателей оценила игру .

Хавбек был признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала чемпионов с (2:0).

«Он показал, что отлично видит поле и здорово играет в пас. Он уходил от опекунов и сделал несколько важных отборов мяча.

Все 90 минут футбольное поле было похоже на его собственную игровую площадку», – говорится в заявлении наблюдателей.

Тиаго адаптировался в системе Клоппа. Сейчас он – идеальный полузащитник для «Ливерпуля»