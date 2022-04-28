«Ливерпуль» начал переговоры с Клоппом о новом контракте. Клуб хочет сохранить тренера до 2026-го

«Ливерпуль» и начали переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение 54-летнего немца рассчитано до лета 2024 года. И клуб хочет сохранить главного тренера. «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Клоппом как минимум на четыре года.

По нынешнему соглашению Юрген зарабатывает 10 миллионов фунтов в год, финансовые условия новой сделки наверняка будут улучшены – этот аспект не представляет проблемы.

Важно другое – Клопп всегда заявлял, что подпишет лишь тот контракт, который отработает до конца. Поэтому ключевое значение будут иметь ощущения тренера.

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он выиграл с клубом 5 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

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