«Ливерпуль» начал переговоры с Клоппом о новом контракте. Клуб хочет сохранить тренера до 2026-го

«Ливерпуль» и Юрген Клопп начали переговоры о новом контракте.
Действующее соглашение 54-летнего немца рассчитано до лета 2024 года. И клуб хочет сохранить главного тренера. «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Клоппом как минимум на четыре года.
По нынешнему соглашению Юрген зарабатывает 10 миллионов фунтов в год, финансовые условия новой сделки наверняка будут улучшены – этот аспект не представляет проблемы.
Важно другое – Клопп всегда заявлял, что подпишет лишь тот контракт, который отработает до конца. Поэтому ключевое значение будут иметь ощущения тренера.
Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он выиграл с клубом 5 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.
«Именно защита – знак уважения к сопернику». «Ливерпуль» весь матч атаковал, но Клопп гордится обороной против «Вильярреала»
Советы Клоппа в перерыве – особенные. И вот «Ливерпуль» убрал «Вильярреал» сразу как вышел из раздевалки