Черданцев о морозах: «У «Зенита» стадион с крышей, а в декабре ставят матч в Москве. Ну какое удовольствие от такого футбола?»

Комментатор поделился мыслями о проведении матчей в зимнее время.

«В связи с ситуацией вокруг матча ЦСКА очевидно, что нужно внести поправки в регламент:

1) поднять планку до «минус 10» градусов. Футболисты ладно, они на работе, хотя их здоровье тоже важно, вон норвежские биатлонисты, на которых одежды, как на Деде Морозе, не захотели на той неделе в мороз кататься. И самое главное – ЛЮДИ!!! Что, в «минус 12-13» комфортнее на трибуне сидеть два часа, особенно с детьми, многие же на футбол с детьми ходят (это хорошо), чем в «минус 15»? Два градуса ничего не решают.

2) Записать в регламент, что решение о переносе из-за мороза можно принять за сутки до матча, чтобы не гонять выездную команду попусту на игру. Прогноз погоды за сутки на 99 процентов точен. И опять же главное – БОЛЕЛЬЩИКИ! Ну вот хорошо болельщикам из Тулы домой ехать 4 часа, это куда ни шло еще, а вот например завтра тоже под «минус 15». Решат, например, перенести матч «Зенита», а на его выезды приезжает сотни людей. И куда их девать? А главное – за чей счет?

Переход на систему «осень – весна» тем и хорош, что можно без проблем для турнирной борьбы переносить декабрьские матчи на резервные дни весны. Вообще никаких проблем. Смысл играть в такой мороз? Не футбол, а мучение для всех – от футболистов до зрителей.

Ну и вот тоже непонятно: у единственный стадион с крышей, где можно играть зимой. Команде ставят выездной матч в декабре в Москве, где вероятность морозов в середине декабря, очевидно, очень высока. Вот этого вот совсем не понимаю… Опять же: болельщики! Что «минус 12», что «минус 15», ну какое удовольствие от такого футбола? 🤷‍♂️» – написал Черданцев.

Матч ЦСКА с «Арсеналом» перенесут из-за морозов? Или из-за пирошоу? Или не перенесут? Что вообще происходит?