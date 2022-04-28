Пустовойтова о женщинах-судьях в РПЛ: «Девушки будут появляться. Мы уже на равных с мужчинами, финансовое положение изменилось»

Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова высказалась о работе женщин-судей в и их зарплатах.

– Мы вас можем увидеть в следующем сезоне в РПЛ?

– Это не так все просто, что отсудил 5-7 матчей ФНЛ – и сразу в РПЛ. Нужно пройти достаточно долгий путь, закрепиться. Потому что первый дивизион – это тоже достаточно сильный уровень.

Приятно слышать, что кто-то хочет меня быстрее увидеть в РПЛ, но не надо торопиться. Это точно будет.

Мы видим, что девушек все чаще подпускают к мужским дивизионам. Если кто не знает, у нас во всех дивизионах задействованы девушки-арбитры, ассистенты или главные. Девчонки хотят, им интересно. Мы прогрессируем. Главное – отработать и закрепиться. Мы стараемся и готовимся.

– Есть вам что ответить противникам идеи задействовать женщин в РПЛ?

– Честно, я устала кому-то что-то доказывать. Наверное, это ни к чему хорошему не приведет. Я честно делаю свою работу, я люблю это дело. И у меня никто не отобьет желания это делать.

И всем друзьям или врагам назло я буду судить, и девушки будут появляться все больше и больше, потому что сейчас отличные условия созданы для женского судейства. И финансовое положение изменилось.

И есть много плюсов дополнительных еще. И выдают нам и коммуникацию, как у мужчин. Мы уже на равных. Только вперед! Я пока не собираюсь заканчивать!

– Какие зарплаты у вас и среднестатистического судьи-мужчины? Сопоставимы ли зарплаты?

– В Суперлиге у женщин зарплата сейчас приравнялась к зарплате ФНЛ-1. Ну, там чуть-чуть поменьше.

Вы понимаете, какая сейчас нагрузка у девчонок, все хотят судить. Финансовая уже стабильность кое-какая, потому что если провести 2-3 матча в месяц, то это уже хорошие финансовые условия.

Конечно, если сравнивать с РПЛ, то тут речь идет о разных дивизионах. Здесь, конечно, мы не можем сравнивать. Но я считаю, что девчонкам жаловаться не на что.

Спасибо РФС, что посмотрели в нашу сторону и изменили в лучшую сторону финансовое положение, – заявила Пустовойтова.