Юрий Семин: «Женщины-арбитры в РПЛ – нормальная инициатива. Девушки психологически очень устойчивы»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия женский футбол судьи Анастасия Пустовойтова Футбол

Юрий Семин поддержал идею о женщинах-судьях в РПЛ.

Ранее такое предложение выдвинула Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Женщины-арбитры в РПЛ – это нормальная инициатива. Самое главное, чтоб это было качественное судейство.

В Пустовойтовой я вообще не сомневаюсь. Уверен, она сможет хорошо работать на матчах РПЛ. Она лучшая у нас сейчас среди девушек. Поэтому начать надо именно с нее.

Пускай включают ее в список арбитров РПЛ и отлично будет. А дальше жизнь покажет. Может, это будет очень хорошо, а может, она не будет успевать. Но я уверен в положительном результате.

У девушек может не хватить психологической устойчивости? Да ну хватит вам. Девушки сами по себе психологически очень устойчивы», – сказал бывший тренер «Локомотива».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные