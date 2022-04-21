«Комок в горле, подкатывали слезы. Мечта лопнула, бах, и все!» Пустовойтова о невключении в список судей на Евро

прокомментировала решение УЕФА не включать ее в список судей на женский Евро.

«Эту новость я, конечно, узнала намного раньше. Наш руководитель, отвечающая за женщин-судей , написала мне сообщение, что я и Катя не включены в список.

Что я испытывала в тот момент? Комок в горле, подкатывали слезы, вспомнила себя в детстве, когда, счастливая, играешь с воздушным шариком, а он бах – и лопнул. Вот так и моя мечта лопнула, бах, и все!

Сконцентрируюсь на работе в России. Назначения на ВАР – ответственная и дополнительная нагрузка (в хорошем смысле слова) для арбитра.

Повторюсь, для меня любой матч в радость и в любом качестве. Это моя жизнь!» – сказала Пустовойтова.