«Зенит» не смотрит на «Динамо». Делаем, чтобы они смотрели на нас». Алип о преимуществе в 6 очков

высказался о борьбе «Зенита» за чемпионский титул в .

– После прошлого тура «Зенит» оторвался от на шесть очков. Поделитесь ощущениями от этой ситуации, чувствуете ли какое-либо волнение?

– Мы не смотрим на турнирную таблицу. Делаем все по-максимуму, чтобы побеждать в каждом матче.

Хотим зависеть от самих себя: не смотрим на «Динамо», делаем, чтобы они смотрели на нас. Готовимся на все сто процентов.

– Что можете сказать о будущем сопернике – «Локомотиве»?

– Сегодня будем смотреть видеоанализ и готовиться. Вчера был восстановительный день, сегодня начинаем работу.

– Как оцениваете свою игру за «Зенит»?

– Тренера нужно спросить.

– Вы как-то говорили, что еще в Казахстане частенько смотрели матчи РПЛ. С чем ассоциируется «Локомотив»? Казался ли он вам тогда суперклубом?

– Не знаю, что ответить, трудный вопрос, – сказал защитник смеясь.