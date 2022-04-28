«Зенит» не смотрит на «Динамо». Делаем, чтобы они смотрели на нас». Алип о преимуществе в 6 очков

Нуралы Алип высказался о борьбе «Зенита» за чемпионский титул в РПЛ.
– После прошлого тура «Зенит» оторвался от «Динамо» на шесть очков. Поделитесь ощущениями от этой ситуации, чувствуете ли какое-либо волнение?
– Мы не смотрим на турнирную таблицу. Делаем все по-максимуму, чтобы побеждать в каждом матче.
Хотим зависеть от самих себя: не смотрим на «Динамо», делаем, чтобы они смотрели на нас. Готовимся на все сто процентов.
– Что можете сказать о будущем сопернике – «Локомотиве»?
– Сегодня будем смотреть видеоанализ и готовиться. Вчера был восстановительный день, сегодня начинаем работу.
– Как оцениваете свою игру за «Зенит»?
– Тренера нужно спросить.
– Вы как-то говорили, что еще в Казахстане частенько смотрели матчи РПЛ. С чем ассоциируется «Локомотив»? Казался ли он вам тогда суперклубом?
– Не знаю, что ответить, трудный вопрос, – сказал защитник «Зенита» смеясь.