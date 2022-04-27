Дзюба готовится к матчу с «Локо» в общей группе «Зенита». Он не играл с «Краснодаром» из-за повреждения

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Артем Дзюба может сыграть за «Зенит» против «Локомотива».

Почти весь вчерашний день сине-бело-голубые провели в дороге, возвращаясь с матча против «Краснодара» (3:1).

Сегодня команда провела тренировку, и, как пишет «Спорт-Экспресс», Дзюба готовился к матчу с «Локомотивом», который состоится 30 апреля, вместе с партнерами по команде.

Матч с «Краснодаром», напомним, нападающий пропустил из-за мышечного повреждения.

Со статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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