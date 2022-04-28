«Вражда между православными – это трагедия. Как такое вообще возможно?» Экс-игрок нальчикского «Спартака» Джудович о ситуации на Украине

Экс-защитник нальчикского высказался о ситуации на .

– Вы поиграли и в России, и на Украине. Как относитесь к происходящему сейчас?

– Мне это все очень неприятно. Каждый день спрашиваю себя – как политики могли докатиться до того, чтобы развязать междоусобицу между двумя братскими народами?

Конфликты когда-нибудь заканчиваются, но люди же продолжают жить рядом. Украина и Россия – соседи, много родственников живут по разные стороны границы.

Происходящее сейчас нужно остановить и искать решение за столом переговоров. Гибель людей не принесет ничего хорошего ни тому, ни другому народу.

– Сейчас вы держите связь с бывшими одноклубниками из Украины?

– Конечно, за последние полтора месяца связывался с ребятами из Чернигова, Луцка, Одессы. Не буду называть имен. Людям тяжело, они не верили, что такое может случиться.

Один во время начала конфликта с молодыми пацанами оказался в 300 километрах от Харькова на местном турнире. Им запретили возвращаться назад, оставили в гостинице без денег. А дома у него беременная жена, представляешь? Хаос.

– Как в Черногории к этому относятся? Видел, что в Подгорице проходил митинг в поддержку России.

– Относятся по-разному, зависит от того, кто откуда черпает информацию.

Нам небезразлично, мы переживаем и за Россию, и за Украину. Мы все – братские народы, которых связывает язык, культура, религия, история.

Вражда между православными – это трагедия. Как такое вообще возможно? Надеюсь, все это быстро закончится, – сказал .