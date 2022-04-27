«Санкции не остановят Россию никогда. Спорт должен объединять». Экс-игрок нальчикского «Спартака» Джудович о политике

высказался о санкциях против России.

– Россия внесла Черногорию в список недружественных стран. Какая позиция государства на политическом уровне?

– Черногория – кандидат в ЕС и член НАТО, и это влияет на позицию. Но Россия не должна смотреть на народ Черногории через призму политики. Нельзя отменить вещи, которые нас объединяют исторически.

Давайте вернемся на 20 лет назад – в 90-х Россия присоединилась к санкциям против Югославии, как и Украина. Наложили торговое эмбарго. А ведь у нас не было таких энергоресурсов, как у России – мы обходились без бензина, экономили на продуктах, почти все магазины были закрыты. Нам никто не помогал, мы были одни.

Но мы не обижались на Россию – понимали, что таков политический курс. Понимали, что народ России нас поддерживал. Так и сейчас – россияне не должны ориентироваться на политику. Черногорцы считают, что мы братские народы.

Лично я не понимаю, зачем мы присоединились к санкциям. Что Россия нам сделала? Это решение принимается не нами, мы ничего не можем поделать.

Я думаю, что санкции против России – это не выход. Санкции не остановят Россию никогда. Да и международный запрет спортсменов из России – это неправильно.

Спорт должен объединять, на турнирах есть возможность высказаться. Нельзя мазать всех одной краской. Мы понимаем это, так как прошли все это до вас, – сказал бывший защитник нальчикского .