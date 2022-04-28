Оуэн о «Вильярреале»: «Продолжит бороться с «Ливерпулем», если быстро забьет в Испании»

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Майкл Оуэн прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0).

Экс-форвард мерсисайдцев высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У «Вильярреала» проступает пульс – он скорее жив, чем мертв. Он продолжит бороться, если быстро забьет в Испании.

«Ливерпуль» буквально поглощает соперника. Игроки «Вильярреала», покидая поле, должно быть, задавались вопросом: «Что это было?» – сказал Оуэн.

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