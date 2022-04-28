Харгривз о поражении «Вильярреала»: «Ливерпульский пресс задушил соперника»

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Оуэн Харгривз оценил победу «Ливерпуля над «Вильярреалом» (2:0).

Экс-хавбек сборной Англии высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Вильярреалу» на следующей неделе нужно лучше владеть мячом – обычно у него это получается лучше, чем сегодня. Они будут применять ту же схему 4-4-2, но, скорее всего, надеясь на игру ближе к чужой штрафной.

Сегодня ливерпульский пресс задушил соперника», – сказал Харгривз.

131 секунда, когда «Ливерпуль» забрал полуфинал ЛЧ. Пробили «Вильярреал» после рекордной серии холостых ударов

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