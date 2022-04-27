Игроки «Барсы» соберутся на барбекю после тренировки в четверг. Они хотят поднять командный дух

Футболисты «Барселоны» хотят улучшить настроение перед последними матчами сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, 28 апреля после тренировки команда соберется в специальной зоне на базе, где установлен гриль, ради барбекю.

Таким образом в «Барселоне» хотят поднять командный дух после трех поражений в последних четырех матчах. Далее клуб ожидают игры с «Мальоркой», «Бетисом», «Сельтой», «Хетафе» и «Вильярреалом».

В настоящий момент «блауграна» занимает 2-е место в , набрав 63 очка за 33 игры.