Игроки «Барсы» соберутся на барбекю после тренировки в четверг. Они хотят поднять командный дух

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Футболисты «Барселоны» хотят улучшить настроение перед последними матчами сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, 28 апреля после тренировки команда соберется в специальной зоне на базе, где установлен гриль, ради барбекю.

Таким образом в «Барселоне» хотят поднять командный дух после трех поражений в последних четырех матчах. Далее клуб ожидают игры с «Мальоркой», «Бетисом», «Сельтой», «Хетафе» и «Вильярреалом».

В настоящий момент «блауграна» занимает 2-е место в Ла Лиге, набрав 63 очка за 33 игры.

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