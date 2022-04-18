Фати недоволен врачами «Барсы». Он консервативно восстановился и чувствует себя отлично, а ему советовали делать операцию

недоволен врачами «Барселоны».

19-летний хавбек, не игравший с января из-за травмы бицепса левого бедра, восстановился, чувствует себя прекрасно и почти готов к возвращению на поле.

При этом Ансу восстанавливался консервативно, а врачи сине-гранатовых советовали ему делать операцию, после которой он выбыл бы на более долгий срок.

Фати очень не хотел делать новую операцию, перенеся четыре хирургических вмешательства с момента дебюта за первую команду каталонцев. Он настоял на консервативном варианте лечения и на время переехал в Мадрид, где проходил физиотерапию.

Анссумане забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в 10 матчах этого сезона. Его статистика – здесь.

Фати боится операции – выбирает другое лечение, и это странно. Так «Барса» уже потеряла Умтити