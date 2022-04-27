«ПСЖ» не общался с Конте. В окружении тренера новости о переговорах называют «абсурдными» и «фэйковыми»

В окружении опровергают, что он может возглавить «ПСЖ».

La Gazzetta dello Sport, ссылаясь на окружение тренера, пишет, что французский клуб и итальянец, сейчас работающий с , не контактировали.

Комментируя информацию о том, что Конте может возглавить «ПСЖ», человек, входящий в очень близкое окружение 52-летнего специалиста, сказал: «Абсурдные фэйковые новости».

Также отмечается, что не в характере Конте пытаться контролировать поведение игроков в соцсетях, поэтому он не мог выдвигать такие требования.