«ПСЖ» не общался с Конте. В окружении тренера новости о переговорах называют «абсурдными» и «фэйковыми»

В окружении Антонио Конте опровергают, что он может возглавить «ПСЖ».
La Gazzetta dello Sport, ссылаясь на окружение тренера, пишет, что французский клуб и итальянец, сейчас работающий с «Тоттенхэмом», не контактировали.
Комментируя информацию о том, что Конте может возглавить «ПСЖ», человек, входящий в очень близкое окружение 52-летнего специалиста, сказал: «Абсурдные фэйковые новости».
Также отмечается, что не в характере Конте пытаться контролировать поведение игроков в соцсетях, поэтому он не мог выдвигать «ПСЖ» такие требования.