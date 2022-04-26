Стало известно, какие требования предъявляет «ПСЖ».

По данным RMC Sport, итальянец, сейчас получающий в «Тоттенхэме» около 17 миллионов евро в год, хочет зарабатывать в «ПСЖ» порядка 30 млн евро. Если французский клуб согласится, то Конте станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира наряду с Диего Симеоне из «Атлетико».

Антонио хочет получить полный контроль над всеми сторонами жизни клуба и работать лишь с теми, кого выберет сам.

Кроме того, Конте хотел бы пригласить с «ПСЖ» так называемого «директора по социальным сетям», чтобы лучше контролировать их использование игроками. В частных беседах тренер признается, что устал от футболистов, которых он называет «инстаграмными».

Отмечается, что парижане еще не общались с Конте напрямую.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» действует до 2023 года.

У тренера есть расхождения во взглядах с президентом «шпор» , поэтому лондонский клуб готов расстаться с итальянцем. Леви был бы рад вернуть в , который покидает .