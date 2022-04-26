Стало известно, какие требования Антонио Конте предъявляет «ПСЖ».
По данным RMC Sport, итальянец, сейчас получающий в «Тоттенхэме» около 17 миллионов евро в год, хочет зарабатывать в «ПСЖ» порядка 30 млн евро. Если французский клуб согласится, то Конте станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира наряду с Диего Симеоне из «Атлетико».
Антонио хочет получить полный контроль над всеми сторонами жизни клуба и работать лишь с теми, кого выберет сам.
Кроме того, Конте хотел бы пригласить с «ПСЖ» так называемого «директора по социальным сетям», чтобы лучше контролировать их использование игроками. В частных беседах тренер признается, что устал от футболистов, которых он называет «инстаграмными».
Отмечается, что парижане еще не общались с Конте напрямую.
Контракт Конте с «Тоттенхэмом» действует до 2023 года.
У тренера есть расхождения во взглядах с президентом «шпор» Дэниэлом Леви, поэтому лондонский клуб готов расстаться с итальянцем. Леви был бы рад вернуть в «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино, который покидает «ПСЖ».