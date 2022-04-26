Конте сообщил боссам «ПСЖ», что готов сменить Почеттино. Он просит о полном контроле над трансферами

сообщил боссам , что готов возглавить клуб.

Итальянец, сейчас работающий с , сообщил руководству «ПСЖ», что готов сменить на посту тренера, сообщает журналист Абделла Булма.

Конте выдвигает «ПСЖ» несколько условий. Он просит о полном контроле над трансферной политикой клуба, хочет, чтобы спортивным директором «ПСЖ» стал Джанлука Петраки, ранее занимавший аналогичный пост в «Роме» и «Торино». Также Конте хочет привести с собой тренерский штаб.

Сообщалось, что итальянец хочет подписать с «ПСЖ» контракт на 2 года.