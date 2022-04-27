Каталонский политик Руфиан включил «Реал», Волан-де-Морта, Терминатора, Чужого и Годзиллу в список тех, кого трудно убить

Политик Габриэль Руфиан, выступающий за независимость Каталонии, отметил игру «Реала» в ЛЧ.
Мадридцы вчера уступили «Манчестер Сити» (3:4) в гостевом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Список тех, кого трудно убить:
Чужой, Т-800, Волан-де-Морт, Джон Макклейн, Хищник, Годзилла, Джон Уик, Итан Хант, Блэйд, Беатрикс Киддо, Сара Коннор, Рокки Бальбоа, Майкл Майерс, Вегета, «Реал» в матче Лиги чемпионов», – написал Руфиан.
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