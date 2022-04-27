Роджерс о Моуринью: «Один из величайших в нашем поколении. Ему уже нечего доказывать»

Главный тренер «Лестера» высоко оценил достижения .

Специалисты вместе работали в «Челси» в 2000-х. Сейчас Моуринью тренирует «Рому».

«Ему уже никому ничего не надо доказывать. Он всегда будет победителем. Я о нем самого высокого мнения. Он один из великих представителей нашего поколения.

У него не было какой-то одной особенности. Он был великолепен во многих аспектах. Его сосредоточенность на деталях, умение управлять игроками, способность адаптировать тактику – его мастерство в этом было видно.

Я могу только восхищаться им. Я сам стал главным тренером, но никогда не забуду того, что узнал, работая с ним в качестве молодого специалиста. Я наблюдал за ним, изучал, это было особенное время», – сказал Роджерс.

и встретятся в полуфинале . Первая игра – 28 апреля.