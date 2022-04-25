Орье о Моуринью: «Иногда ты ненавидишь его и хочешь убить, но потом начинаешь любить. У него характер прирожденного победителя»

поделился воспоминаниями о работе с в .

«Однажды мы поспорили, но это было из-за тактических соображений. Я был недоволен его решениями и пошел в кабинет, чтобы поговорить с ним. Я знал, что без проблем могу поговорить с ним, потому что ему нравится, когда игрок честен. На следующий день проблема была решена.

Мне это нравится, потому что Моуринью слушает тебя, а потом говорит, что он думает. Иногда ты ненавидишь его и хочешь убить, но потом ты начинаешь любить его, потому что его характер – это характер прирожденного победителя, и я во многом отождествляю себя с ним. Я ничего не имею против него», – сказал защитник «Вильярреала».