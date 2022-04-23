Моуринью про 1:3 с «Интером»: «Рома» победила бы, играй она так с командой из середины таблицы. Но «Интер» – лучший в Серии А»

подвел итоги матча «Ромы» с (1:3) в 34-м туре Серии А.

«Интер» есть «Интер», это лучшая команда Серии А с отличными футболистами. Но в их составе много «зверей» – в хорошем смысле этого слова.

Нам нужно было сыграть идеально, но этого сделать не удалось. Мы сыграли хорошо, но не идеально. При 0:0 у Манчини был хороший момент, а через 10 секунд мы пропустили сами после разрезающей передачи. Второй гол – тоже следствие разрезающей передачи и того, что мы потеряли мяч.

На протяжении 10-15 минут перед перерывом нам не хватало концентрации. Во втором тайме мы пропустили после стандартного положения, хотя игроки прекрасно знали, как нужно защищаться в том эпизоде, мы много обсуждали подобное.

Мы нашли в себе смелость продолжать бороться. Я согласен проиграть команде, которая сильнее нас, после трехмесячной серии без поражений, мне тут нечего сказать.

Я уверен, что сегодня мы играли с прицелом на атаку. Мы не забили больше лишь потому, что «Интер» очень хорош. Я не могу сказать, что разочарован своей командой. Если бы мы играли против кого-то из середины таблицы, то непременно победили бы.

Я обожаю «Интер», «Интер» обожает меня. Но я хочу выигрывать в каждом матче. Теперь я могу сказать, что «Интер» станет чемпионом, поскольку мы уже сыграли с ним, с «Миланом», с «Наполи», – сказал главный тренер «Ромы» DAZN.

«Рома» проиграла впервые за 13 последних матчей Серии А – «Интеру». Было 7 побед и 5 ничьих