Рангник о топ-4: «Было бы лучше, если бы «МЮ» играл в ЛЧ, но он по-прежнему привлекателен. Хочу помочь тен Хагу создать топ-клуб»

считает, что «Ман Юнайтед» не потеряет привлекательность, если не попадет в топ-4 АПЛ.

«Было бы лучше, если бы мы играли в в следующем сезоне, но такое случается и с другими клубами. Это проблема не только для «Ман Юнайтед».

Подписание нового контракта с показывает, что это привлекательный клуб, у которого скоро будет новый тренер и новый подход.

Это по-прежнему безумно интересный клуб, и я с нетерпением жду возможности помочь Эрику [тен Хагу] и всем остальным извлечь максимум и поменять подход к работе так, чтобы «Манчестер Юнайтед» смог быть топ-клубом», – сказал немец.

Сейчас занимает 6-е место в таблице , лишь на 2 очка опережая «Вест Хэм», идущий 7-м. Завтра команда Рангника дома сыграет с «Челси».