Рэшфорд недоволен, что мало играет при Рангнике, и хочет поговорить с тен Хагом о планах. Форвард пока не намерен уходить из «МЮ»

пока не планирует уходить из .

Форвард хочет поговорить с тренером Эриком тен Хагом, который возглавит клуб по завершении сезона, чтобы понять, входит ли в его планы. Сейчас англичанин не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд очень недоволен тем, как мало игрового времени получает при . Поэтому он хочет точно знать, что новый тренер будет выпускать его чаще, сообщил журналист Фабрицио Романо на ютуб-канале The United Stand.

Контракт Маркуса с «МЮ» действует до лета 2023 года, но в соглашении есть опция продления еще на сезон. Пока клуб не горит желанием предлагать Рэшфорду новый контракт.

В этом сезоне 24-летний форвард забил 5 голов и отдал 2 передачи в 31 матче за «Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.