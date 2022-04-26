Рэшфорд недоволен, что мало играет при Рангнике, и хочет поговорить с тен Хагом о планах. Форвард пока не намерен уходить из «МЮ»

Маркус Рэшфорд пока не планирует уходить из «Манчестер Юнайтед».
Форвард хочет поговорить с тренером Эриком тен Хагом, который возглавит клуб по завершении сезона, чтобы понять, входит ли в его планы. Сейчас англичанин не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед».
Рэшфорд очень недоволен тем, как мало игрового времени получает при Ральфе Рангнике. Поэтому он хочет точно знать, что новый тренер будет выпускать его чаще, сообщил журналист Фабрицио Романо на ютуб-канале The United Stand.
Контракт Маркуса с «МЮ» действует до лета 2023 года, но в соглашении есть опция продления еще на сезон. Пока клуб не горит желанием предлагать Рэшфорду новый контракт.
В этом сезоне 24-летний форвард забил 5 голов и отдал 2 передачи в 31 матче за «Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.