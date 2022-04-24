Рангник о пенальти «Арсеналу»: «Роналду сказал, что не очень хорошо себя чувствует, поэтому бил Бруну. Они поговорили об этом»

объяснил, почему пенальти в матче с бил не .

Во втором тайме, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Арсеналу» со счетом 1:2, манчестерский клуб получил право на пенальти. К мячу подошел и пробил в штангу.

Полузащитник не забил 2 пенальти из 2 в этой АПЛ, в то время как Роналду реализовал обе попытки.

– Бруну и Роналду поговорили об этом. Криштиану сказал мне, что не очень хорошо себя чувствует. У него не было ощущения, что ему стоит бить пенальти. Поэтому удар наносил Бруну.

– Это связано с личной трагедией, которую пережил Роналду?

– Я не знаю. Спросите об этом у него. И Роналду, и Бруну пробивали пенальти и реализовывали их, поэтому они должны решать это между собой, – сказал тренер .

Криштиану забил «Арсеналу» 100-й гол в АПЛ – посвятил умершему сыну. Но «МЮ» проиграл и почти потерял шансы на ЛЧ

«Арсенал» был сильнее в открытой игре («МЮ» отвечал объемной ролью Роналду), а потом технично ее засушил