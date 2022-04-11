Маслов, вероятно, не сыграет за «Спартак» в этом сезоне. Он вне игры с мая 2021-го

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Павел Маслов, вероятно, не сыграет за «Спартак» в этом сезоне.

Восстановление 21-летнего защитника московского клуба затянулось. Он до сих пор не приступил к занятиям в общей группе.

Напомним, Маслов получил травму в матче с «Химками» (2:1) 10 мая 2021 года – он вышел на замену и покинул поле на 90-й минуте с помощью врачей.

В июне у Павла, по словам врачей «Спартака», случился рецидив старой травмы. В августе футболист перенес операцию, восстановление по прогнозам должно было занять около пяти месяцев. Однако на зимних сборах красно-белых Маслов не тренировался в общей группе и продолжает занятия с ограничениями до сих пор.

Подробная статистика выступлений Маслова в предыдущих сезонах доступна здесь.

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