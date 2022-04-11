Маслов находится на финальном этапе реабилитации и может вернуться в общую группу «Спартака» летом. О завершении карьеры речи нет

Стало известно, когда сможет вернуться в общую группу .

21-летний защитник получил травму в матче с «Химками» (2:1) 10 мая 2021 года – он вышел на замену и покинул поле на 90-й минуте с помощью врачей.

В июне у Павла, по словам врачей «Спартака», случился рецидив старой травмы. В августе футболист перенес операцию.

«Я прочитал ряд новостей, связанных с травмой Маслова, и хотел бы внести ясность по ситуации.

1. Операция была по поводу тендинопатии сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Это не воспаление, а постепенное замещение одного типа соединительной ткани на другой и образованием новых сосудов, из-за чего появляется боль при нагрузке. Причины – это, как правило, избыточная нагрузка, слабость мышечной ткани или врожденные особенности соединительной ткани, склонной к таким перерождениям на фоне интенсивных занятий спортом.

На ранних этапах такая травма ведется консервативно при помощи специальных упражнений и дополнительной разминки. Это тормозит процесс и убирает боль.

На ранних этапах игрок может тренироваться и играть, но под контролем врачей со строгим дозированием нагрузки. К сожалению, при прогрессировании заболевания такое сухожилие может порваться в любой момент, и тут уже нужна его пластика. Что и сделали в Финляндии, причем успешно.

2. Уникальность Маслова в том, что его сухожилие, по всей видимости, не реагировало должным образом на консервативное лечение. Более того, проблема у него двусторонняя, поэтому форсирование реабилитации может не только усугубить ситуацию, но потребовать аналогичную операцию, но на другой ноге.

Сколько работаю в футболе и читал литературы, с такой ситуацией в футболе я не сталкивался. Это более характерно для бегунов, легкоатлетов и марафонцев, где бега гораздо больше и специфика нагрузок совершенно другая.

3. Чтобы избежать повторения ситуации на другой ноге, врачи и тренеры «Спартака» крайне осторожно подводят его к общей группе. Маслов находится уже на финальном этапе реабилитации, то есть перешел к спортспецифичным нагрузкам, но все еще сталкивается с небольшим дискомфортом. Клуб не решается допускать его без ограничений, пока боль полностью не уйдет.

Что касается клиники и хирурга, то в Турку у Лассе Лемпайнена делают операции на мышцах и сухожилиях спортсмены из «Барселоны», «Милана», ряда английских клубов, почти вся Лига 1 и , а также большая часть клубов КХЛ. Так что квалификация хирурга тоже неоспорима. А врачи «Спартака» куда лучше чем я знают, как вести таких пациентов.

Трудности возникли сугубо из-за того, что ситуация уникальная и требует особого внимания.

Думаю, к лету Павла все же допустят в общую группу и после сбора будет ясно, удалось ли разрешить столь уникальный случай окончательно.

Ни о каком конце карьеры и неудачной операции речи не идет», – сообщил спортивный врач, блогер Sports.ru Артем Рыженко.