Рангник о тен Хаге в «МЮ»: «Отличный выбор. Увидим прогресс в игре, другую команду»

одобрил назначение Эрика тен Хага главным тренером .

«Мы не знаем друг друга, мы не встречались лично, но то, что я видел в «Баварии» (тен Хаг тренировал вторую команду мюнхенцев – прим. Sports.ru) и «Аяксе», мне нравилось.

Я уверен, что с полной предсезонкой и возможностью сформировать штаб и состав под себя, мы увидим прогресс в игре, другую команду.

Я знал, что Эрик был одним из кандидатов, и я сказал руководству, что это будет хороший выбор, с учетом того, что я видел и слышал. Считаю его отличным выбором», – сказал нынешний тренер манкунианцев.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство