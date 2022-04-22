Рангник о тен Хаге в «МЮ»: «Отличный выбор. Увидим прогресс в игре, другую команду»

Теги Манчестер Юнайтед Аякс премьер-лига Англия Ральф Рангник Эрик тен Хаг Футбол

Ральф Рангник одобрил назначение Эрика тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Мы не знаем друг друга, мы не встречались лично, но то, что я видел в «Баварии» (тен Хаг тренировал вторую команду мюнхенцев – прим. Sports.ru) и «Аяксе», мне нравилось.

Я уверен, что с полной предсезонкой и возможностью сформировать штаб и состав под себя, мы увидим прогресс в игре, другую команду.

Я знал, что Эрик был одним из кандидатов, и я сказал руководству, что это будет хороший выбор, с учетом того, что я видел и слышал. Считаю его отличным выбором», – сказал нынешний тренер манкунианцев.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство

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