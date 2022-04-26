Юрген Клопп: «Главное, что «Ливерпуль» должен был сделать, – выйти в ЛЧ. Два матча назад мы этого добились»

рассказал об изменениях в настрое по ходу этого сезона.

«Думаю, изменения начались, когда я вернулся после коронавируса [в январе]. Все было понятно: мы отставали, кажется, на 14 очков, имея две игры в запасе. И тогда мы решили попробовать.

Перед стартом сезона у нас были большие ожидания, и до того момента мы выступали нормально. А затем появилась цель, за которую можно было бороться.

Главное, что мы должны были сделать, – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Два матча назад мы этого добились. И это немного ускользнуло от меня, обычно мы празднуем это событие.

Все, что происходит, очень важно. Поэтому мы и пытаемся чего-то достичь. С тех пор каждая игра ощущается для нас как финал», – сказал тренер «Ливерпуля».

Завтра английский клуб сыграет с в первом матче 1/2 финала . Начало – в 22:00 по московскому времени.