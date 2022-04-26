Мо Салах: «Хочу снова выиграть ЛЧ и АПЛ с «Ливерпулем». Это моя цель сейчас»

заявил, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов с «Ливерпулем».

«Я хочу снова испытать те чувства, что были у меня после победы в чемпионов. Это было невероятно. Поэтому я считаю, что должен снова выиграть этот турнир с . Мы проезжали по городу на автобусе, и это были невероятные ощущения.

С Премьер-лигой все было немного иначе, потому что празднований не было [из-за пандемии коронавируса]. Но я хочу выиграть Лигу чемпионов и Премьер-лигу снова. Это моя цель в «Ливерпуле» сейчас», – рассказал вингер.

Завтра «Ливерпуль» дома сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.