Некоторые игроки «МЮ» сомневаются, что тен Хагу хватит характера для работы в клубе (The Times)

Мнения игроков «Ман Юнайтед» по поводу Эрика тен Хага разделились.

Источники сообщают, что в раздевалке не удивились назначению Эрика тен Хага на пост тренера . Футболистам уже давно было понятно, что команду возглавит именно он.

Некоторые игроки с нетерпением ждут начала работы под руководством 52-летнего специалиста, так как следили за его успехами в .

Другие же футболисты, как сообщают источники The Times, хоть и впечатлены тренерскими навыками тен Хага, но сомневаются, что ему хватит силы характера, чтобы вытащить «Юнайтед» из нынешнего состояния.

Сообщалось, что футболисты разочаровались в Ральфе Рангнике.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице , лишь на 2 очка опережая «Вест Хэм», идущий 7-м.

Семь историй о характере тен Хага: учился у Пепа, в 13 лет спорил с Кройффом, доставал вопросами вообще всех