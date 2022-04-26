В раздевалке «МЮ» токсичная атмосфера. Игроков удивляют решения Рангника и публичная критика с его стороны (The Times)

Игроки потеряли веру в .

Источники сообщают, что игроки потеряли веру и уверенность в себе после серии неудач «Манчестер Юнайтед» на финише сезона. Атмосферу в раздевалке называют «токсичной».

Некоторых игроков не убедили Рангник и его штаб. Один из топ-игроков «Манчестер Юнайтед» уже к началу января составил окончательное мнение о навыках немца.

Многих футболистов удивляли решения тренера. В их число входит переход на схему с пятью защитниками перед матчем с (0:4). Это произошло несмотря на то, что команда почти не отрабатывала игру в такой формации, футболисты не знакомы с этой системой.

Не остались незамеченными в раздевалке и комментарии, которые дает Рангник различным медиа. Источники сообщают, что некоторые игроки прекрасно осведомлены о публичной критике, которой Ральф подвергает их в ходе пресс-конференций.

В клубе не очень хорошо приняли слова Рангника о том, что «Юнайтед» нужно до 10 новых игроков. Их он произнес после разгрома от «Ливерпуля». Отмечается, что Скотт Мактомини в раздевалке высказал мнение о ситуации в клубе. Оно созвучно с его словами после поражения от «Арсенала» (1:3).

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице , лишь на 2 очка опережая «Вест Хэм», идущий 7-м.