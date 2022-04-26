Дементьев не хочет возвращаться в Россию из Грузии: «Не в нынешней политической обстановке. Для этого должно многое измениться»

Кирилл Дементьев рассказал, что не хочет возвращаться в Россию из Грузии.

Сейчас комментатор живет в Тбилиси, где руководит русскоязычной редакцией холдинга Setanta Sports.

– У вас есть недвижимость в Грузии?

– У нас в собственности есть пара объектов коммерческой недвижимости. А жилья пока нет. Но компания помогает с арендой тем, кто переезжает.

С арендой жилья в Грузии сейчас значительно сложнее, чем год назад, когда я переезжал. Тогда отличную однокомнатную квартиру в более-менее центральном районе Тбилиси можно было снять даже за 300 долларов.

Сейчас, после массовой миграции белорусов, русских, украинцев, цены поднялись если не до московского уровня, то весьма близкого к нему. Ну и поскольку рынок жилья в Тбилиси был не такой большой, сейчас очень сложно найти квартиру за вменяемые деньги.

– Вас какие-то вещи еще держат в России? Квартира, семья.

– У меня мама в России, я все-таки надеюсь рано или поздно перевезти ее сюда. Ну и недвижимость – у меня есть квартира в Москве, у мамы есть квартира. Сейчас я, возможно, попытаюсь продать свою квартиру, но пока сложно сказать, насколько это реально. Буду изучать вопрос.

Я просто не очень верю, что теперь меня какие-то профессиональные обстоятельства могут держать в Москве.

– Сколько раз после переезда в Грузию вы возвращались в Россию?

– Один раз я был в Москве в отпуске, в октябре 2021-го. Я не думал… Да никто не думал, что произойдут события 24 февраля. А так я планировал возвращаться почти регулярно, чтобы видеться с мамой и друзьями. Собирался прилететь в марте, но пришлось этот визит отменить. Билеты отменились. Да и ситуация уже была не та, не очень хотелось возвращаться.

– При каких обстоятельствах вы были бы готовы вернуться в Россию?

– В нынешней политической обстановке – ни в каких. Для этого должно многое измениться. Боюсь, что в ближайшее время этого точно не случится, – сказал комментатор в интервью .ru.

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