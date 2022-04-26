Кирилл Дементьев: «С людьми, ставящими на аватарку Z, не хочу иметь ничего общего. Сейчас соблюдать нейтралитет невозможно»

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Кирилл Дементьев рассказал, что изменилось в его жизни после 24 февраля.

– Как изменились ваши отношения с Россией после 24 февраля? 

– Особых иллюзий относительно курса движения страны у меня не было и до этого. Мысли о переезде периодически возникали. Но, конечно, ожидать такой эскалации… У меня на это воображения не хватало.

Сейчас ситуация, когда соблюдать нейтралитет, пожалуй, стало невозможно. С людьми, которые ставят на аватарку Z, я не хочу иметь ничего общего.

Хорошо, что у меня в окружении практически не оставалось людей, с которыми можно было бы поссориться на этой почве, – сказал комментатор в интервью Sports.ru.

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