Уволенный с телеканала экс-игрок сборной Украины Леоненко: «Российские спортсмены ничего не решают. Они могут отсидеть много лет за слова»

высказался об увольнении с канала «Футбол» из-за слов про Россию.

Бывший нападающий киевского и сборной Украины заявил, что не осуждает российских спортсменов за молчание о ситуации на .

– Вы сказали, что российские спортсмены ни в чем не виноваты и их не нужно дисквалифицировать.

– Я могу и сейчас это сказать. Любой нормальный человек понимает, что они ничего не решают.

– В России спорт является инструментом пропаганды. Через спортсменов власть проталкивает свои идеи. Разве нет?

– Нет! Они могут отсидеть много лет за свои слова. В этом плане я понимаю спортсменов, – сказал Леоненко.