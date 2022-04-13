Уволенный с телеканала экс-игрок сборной Украины Леоненко: «Российские спортсмены ничего не решают. Они могут отсидеть много лет за слова»

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Виктор Леоненко высказался об увольнении с канала «Футбол» из-за слов про Россию.

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины заявил, что не осуждает российских спортсменов за молчание о ситуации на Украине.

– Вы сказали, что российские спортсмены ни в чем не виноваты и их не нужно дисквалифицировать.

– Я могу и сейчас это сказать. Любой нормальный человек понимает, что они ничего не решают.

– В России спорт является инструментом пропаганды. Через спортсменов власть проталкивает свои идеи. Разве нет?

– Нет! Они могут отсидеть много лет за свои слова. В этом плане я понимаю спортсменов, – сказал Леоненко.

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