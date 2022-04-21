Лукаку может перейти из «Челси» в «Милан». Возможная сделка зависит от смены владельцев клубов (Goal)

Форвард может вернуться в Италию.

Как сообщает Goal.com, приобрести бельгийца мог бы , однако возможный трансфер зависит от нескольких факторов.

Во-первых, текущая стоимость нападающего (около 77 млн фунтов) является неподъемной для «россонери», то же касается и зарплаты футболиста (325 тысяч фунтов в неделю).

Однако есть вероятность того, что новые владельцы «Челси» примут решение об оптимизации расходов и согласятся отпустить Лукаку за значительно меньшую сумму.

Во-вторых, покупательная способность самого «Милана» будет зависеть от того, продаст ли Elliott клуб инвестиционной компании Investcorp.

Но даже в том случае, если итальянская команда получит возможность приобрести Лукаку, она, вероятно, будет просить «Челси» продолжать выплачивать игроку какую-то часть зарплаты.

В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч в , забив 5 мячей. В прошлом сезоне он, играя за «Интер», отметился 24 голами за 36 встреч в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.