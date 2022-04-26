Хавбек «Краснодара» Манелов о голе «Зениту»: «Смогли доказать, что в Выселках живут футбольные люди»

прокомментировал свой гол «Зениту».

Хавбек высказался после матча с сине-бело-голубыми (1:3).

«Смогли доказать, что в Выселках (место рождения Манелова – прим. Sports.ru) живут футбольные люди. Мы играем в РПЛ, так же и любительский футбол – «Агрокомплекс» показывает неплохой футбол. Думаю, Выселки – футбольная станица.

Перед игрой Сторожук сказал: «Вспомни, как ты играл за «Агрокомплекс». Выходи, играй, никого не бойся. Я вышел и реализовал свой шанс.

В игре с я забил первый гол головой в профессиональной карьере. Всегда тренирую такие моменты. Сегодня так получилось, что мяч прилетел на голову, я сориентировался и красиво завершил этот момент», – сказал Манелов.