«Краснодар» забил «Зениту» первым ударом в створ – на 73-й минуте. Гол на счету Манелова

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Руслан Апеков Ираклий Манелов Футбол

«Краснодар» впервые пробил в створ ворот «Зенита» на 73-й минуте матча 26-го тура РПЛ.

19-летний полузащитник Ираклий Манелов точно пробил головой после навеса 21-летнего хавбека Руслана Апекова и сократил отставание команды в счете – 1:2.

Помимо того, что это был первый удар в створ, это был и первый удар «Краснодара» по воротам «Зенита» во втором тайме. Всего их четыре на данный момент, у «Зенита» – 15 (5 в створ).

Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит». 1:2 – Манелов отыграл один мяч. Текстовый онлайн есть

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