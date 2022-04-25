«Краснодар» забил «Зениту» первым ударом в створ – на 73-й минуте. Гол на счету Манелова

«Краснодар» впервые пробил в створ ворот «Зенита» на 73-й минуте матча 26-го тура .

19-летний полузащитник точно пробил головой после навеса 21-летнего хавбека и сократил отставание команды в счете – 1:2.

Помимо того, что это был первый удар в створ, это был и первый удар «Краснодара» по воротам «Зенита» во втором тайме. Всего их четыре на данный момент, у «Зенита» – 15 (5 в створ).

Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит». 1:2 – Манелов отыграл один мяч. Текстовый онлайн есть