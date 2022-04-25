Сторожук про 1:3 с «Зенитом»: «Краснодар» пропустил необязательные мячи в 1-м тайме, во 2-м сыграл намного лучше»

Александр Сторожук прокомментировал поражение от (1:3) в .

«Наверное, пропущенные в первом тайме мячи были необязательными. Второй тайм сыграли намного лучше, создали много моментов, реализация и исполнение немного не на том уровне пока.

У Черникова недомогание все дни, буквально вчера одну тренировку провел. Мы хотим задействовать ребят, чтобы была ротация, им помогают, молодым, без ревности.

Надеемся на выздоровление Сперцяна, все будет зависеть от медслужбы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера.