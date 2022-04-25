Сторожук про 1:3 с «Зенитом»: «Краснодар» пропустил необязательные мячи в 1-м тайме, во 2-м сыграл намного лучше»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Александр Черников 2000 ТАСС Эдуард Сперцян Футбол

Александр Сторожук прокомментировал поражение «Краснодара» от «Зенита» (1:3) в РПЛ.

«Наверное, пропущенные в первом тайме мячи были необязательными. Второй тайм сыграли намного лучше, создали много моментов, реализация и исполнение немного не на том уровне пока.

У Черникова недомогание все дни, буквально вчера одну тренировку провел. Мы хотим задействовать ребят, чтобы была ротация, им помогают, молодым, без ревности.

Надеемся на выздоровление Сперцяна, все будет зависеть от медслужбы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера.

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