Ашот Хачатурянц: «Нужна реформа судейских комитета и корпуса. ЭСК не в полном объеме выполняет те функции, которые должна»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил о необходимости проведения судейской реформы.

«Конец чемпионата – это всегда большое напряжение, особенно когда ставки повышены из-за определения бюджетов на следующий год и борьбы за выживание. В этой ситуации любые судейские ошибки оцениваются особенно остро.

То, что ошибки случаются, – это факт. У меня есть оценки инспекторов за последние матчи. Это как раз те нашумевшие игры этого тура. Мы ждем ЭСК, ждем ее решения по спорным моментам. После этого будут сделаны определенные выводы.

Я не хотел бы перекладывать ответственность ни на кого. Я считаю, что в первую очередь, это, наверное, то, что не удалось мне лично, как руководителю судейского комитета, провести реформы в том объеме, которые были необходимы.

При этом я не жалею ни об одном из принятых решений по удалению судей – кого-то в принципе из судейства, кого-то временно. Но совершенно очевидно, что ЭСК сейчас не выполняет тех функций, которые должен выполнять, в полном объеме.

Думаю, в целом необходима реформа судейского комитета и всего судейского корпуса. В конце чемпионата, думаю, такую программу представлю Александру Валерьевичу [Дюкову] на рассмотрение», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Угрозы Хачатурянца судьям – пустое шоу, которое показывает слабость системы