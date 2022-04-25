Сергеев забил за «Зенит» во втором матче подряд – «Краснодару»

Форвард Иван Сергеев во второй раз забил за «Зенит» в матче чемпионата России.

Нападающий открыл счет в игре с «Краснодаром» (2:0, первый тайм) в 26-м туре РПЛ.

После зимнего трансфера из «Крыльев Советов» Сергеев отметился тремя голами, в том числе в двух матчах подряд. Ранее он забивал «Рубину» (3:2) в 28 февраля и «Алании» (2:2, 5:6 по пенальти) в БЕТСИТИ Кубке России 20 апреля.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит». 0:2 – Малком увеличил счет. Текстовый онлайн есть