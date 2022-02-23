Гнабри хочет получать 15-20 млн евро в год в «Баварии», стороны не могут договориться. «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются вингером

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Серж Гнабри хочет значительного повышения зарплаты в «Баварии».

2 февраля спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел встречу с представителями вингера. Стороны были далеки от соглашения. Новые переговоры состоятся позже.

Футболист хочет зарабатывать 15-20 миллионов евро в год – как его одноклубники Лерой Сане и Кингсли Коман, сообщает Sport Bild.

Гнабри интересен «Челси» и «Тоттенхэму», самому игроку нравится Лондон. Нападающий не хочет уходить из «Баварии» этим летом, но может покинуть клуб в качестве свободного агента летом 2023-го.

В 23 матчах текущего сезона Бундеслиги Гнабри забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

 

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