Лукаку не хочет уходить из «Челси». Его разозлили сообщения о готовности снизить зарплату ради «Интера»

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Ромелу Лукаку не собирается уходить из «Челси» и возвращаться в «Интер».

По данным The Telegraph, у форварда нет намерения уходить из лондонского клуба. Лукаку разозлили сообщения в медиа о его готовности снизить зарплату ради ухода из «Челси» на фоне санкций, наложенных на Романа Абрамовича.

Лукаку потрясен сообщениями, появившимися в медиа, они его разочаровали. Форвард, наоборот, считает, что сейчас игроки «Челси» должны объединиться.

Бельгиец не намерен возвращаться в «Интер». «Челси» заверил Лукаку, как и других футболистов, что ведет работу по стабилизации ситуации и минимизации последствий санкций.

В этом сезоне 28-летний форвард забил 11 голов в 31 матче за «Челси». Его полную статистику можно найти здесь.

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