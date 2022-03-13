Лукаку не хочет уходить из «Челси». Его разозлили сообщения о готовности снизить зарплату ради «Интера»

не собирается уходить из «Челси» и возвращаться в .

По данным The Telegraph, у форварда нет намерения уходить из лондонского клуба. Лукаку разозлили сообщения в медиа о его готовности снизить зарплату ради ухода из «Челси» на фоне санкций, наложенных на Романа Абрамовича.

Лукаку потрясен сообщениями, появившимися в медиа, они его разочаровали. Форвард, наоборот, считает, что сейчас игроки «Челси» должны объединиться.

Бельгиец не намерен возвращаться в «Интер». «Челси» заверил Лукаку, как и других футболистов, что ведет работу по стабилизации ситуации и минимизации последствий санкций.

В этом сезоне 28-летний форвард забил 11 голов в 31 матче за . Его полную статистику можно найти здесь.