Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты (La Gazzetta dello Sport)

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Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов на понижение зарплаты.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что бельгийский форвард готов вернуться в миланский клуб.

Ради этого он готов пойти на понижение зарплаты. Сейчас нападающий получает в «Челси» 12,5 млн евро в год.

Отмечается, что единственный возможный вариант возвращения 28-летнего игрока в «Интер» – аренда.

При этом нет ясности, пойдут ли «нерадзурри» на возвращение Лукаку, так как клуб нацелен на трансфер нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.

Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года. Статистика игрока – здесь.

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