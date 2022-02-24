Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты (La Gazzetta dello Sport)

Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов на понижение зарплаты.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что бельгийский форвард готов вернуться в миланский клуб.
Ради этого он готов пойти на понижение зарплаты. Сейчас нападающий получает в «Челси» 12,5 млн евро в год.
Отмечается, что единственный возможный вариант возвращения 28-летнего игрока в «Интер» – аренда.
При этом нет ясности, пойдут ли «нерадзурри» на возвращение Лукаку, так как клуб нацелен на трансфер нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.
Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года. Статистика игрока – здесь.