Круговой о бразильцах «Зенита»: «Мы общаемся не только на тренировках и играх, можем вместе сходить в ресторан»

рассказал об отношениях с бразильскими легионерами .

– В «Зените» теперь пять бразильцев. Вы в их компании выглядите вполне органично. Получаете удовольствие от игры? Насколько уверенно чувствуете себя в комбинационном футболе?

– Я люблю умный футбол, когда взаимодействие с партнерами вместе с индивидуальным мастерством дают положительный результат на поле. За счет комбинационной игры появляется больше возможностей вскрыть насыщенную оборону соперников.

– Как русские ребята общаются с бразильцами вне поля?

– Язык футбола везде одинаков, вне зависимости от национальности, поэтому проблем в общении с бразильцами нет. Общаемся не только на тренировках и играх, можем вместе сходить в ресторан – уже есть такая традиция после матчей.

– С кем из иностранцев больше контактируете лично вы?

– С Дугласом Сантосом. Мы с ним конкуренты на позиции, но сразу же нашли взаимопонимание. Дуги – качественный футболист и хороший человек, – сказал Круговой.