Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, поражение «Спартака», провал «Барселоны», Рублев обыграл Джоковича в финале и другие новости утра

1. «Спартак» уступил «Ростову» (2:3) на выезде в 26-м туре чемпионата России, сравняв счет на 90-й минуте и пропустив на 95-й. Самой заметной фигурой матча стал судья Виталий Мешков – он назначил 2 пенальти в ворота «Спартака» и отменил 2 гола красно-белых «Ростову».

После игры искрило. Зарема Салихова выступила: «РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком». Толку от указаний ЭСК на ошибки? Очки возвращайте!» Валерий Карпин поддел бывший клуб: «Если «Спартак» с бюджетом 100 млн евро не может обыграть «Ростов» с детьми, пускай говорят, что из-за судей. Мне было бы стыдно». Супруга Леонида Федуна ему ответила: «Это говорит Валера, который ничего не выиграл в клубе при неограниченном бюджете?»

ЦСКА дома был сильнее «Динамо» (1:0). «Химки» разгромили «Крылья Советов» (4:1) в скандальном матче. Наконец-то победил «Рубин» – тульский «Арсенал» дома (1:0).

2. ЦСКА уступил «Металлургу» (0:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина и проигрывает 1-3 в серии.

3. «Ливерпуль» справился с «Эвертоном» (2:0) в ливерпульском дерби в 34-м туре чемпионата Англии, а «Челси» обыграл «Вест Хэм» (1:0).

4. «Барселона» на своем поле проиграла «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги, потерпев третье домашнее поражение подряд. «Реалу» осталось набрать 1 очко за 4 тура, чтобы стать чемпионом Испании.

5. «Ференцварош» Станислава Черчесова стал чемпионом Венгрии. У экс-тренера сборной России это 3-й трофей в карьере, причем все – в Европе.

6. НХЛ. Никита Кучеров набрал 5 очков впервые в сезоне, Александр Овечкин получил травму в игре с «Торонто», Павел Бучневич впервые забил 30 голов за сезон, Владимир Тарасенко набрал очки (9+12) в 10-м матче подряд. Все результаты – здесь.

7. «Милан» вырвал победу у «Лацио» (2:1) на выезде, забив на 92-й минуте в 34-м туре чемпионата Италии. «Наполи» проиграл «Эмполи» (2:3), пропустив 3 гола за 8 минут в конце матча. «Фиорентина» Александра Кокорина уступила «Салернитане» (1:2).

8. Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Перес – 2-й, Норрис – 3-й, Леклер – 6-й. «Ред Булл» сделал дубль впервые с 2016 года.

9. Андрей Рублев обыграл Новака Джоковича в финале турнира в Белграде. Россиянин взял 11-й титул в карьере и третий – в этом сезоне.

10. НБА. Плей-офф. «Милуоки» одержал 3-ю победу над «Чикаго», «Денвер» впервые выиграл в серии с «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

11. Шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России. Ранее к блокировке сайта призывал Сергей Карякин. Российский гроссмейстер, кажется, доволен: «В очередной раз мы стали свидетелями, как из-за собственного русофобства западные площадки теряют российскую аудиторию».

12. В Самаре прошло шоу Этери Тутберидзе, где выступили Щербакова и Трусова, Загитова и Медведева. У Елены Ильиных и Сергея Полунина родился второй сын – назвали Дар, первого зовут Мир.

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