У Елены Ильиных и Сергея Полунина родился второй сын – назвали Дар. Первого зовут Мир

Теги сборная России светская хроника танцы на льду Елена Ильиных Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Елена Ильиных стала мамой во второй раз.

Ильиных родила мальчика, которому дали имя Дар.

Отец ребенка – известный артист балета Сергей Полунин. Первого сына Ильиных и Полунина зовут Мир.

«Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения.

Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын.

Наш Дар Всевышнего», – написала Ильиных. 

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