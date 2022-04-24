Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире стала мамой во второй раз.

Ильиных родила мальчика, которому дали имя Дар.

Отец ребенка – известный артист балета Сергей Полунин. Первого сына Ильиных и Полунина зовут Мир.

«Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения.

Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын.

Наш Дар Всевышнего», – написала Ильиных.

Шива, Самсон и Адольф: Ильиных и Полунин рассказали, как выбирали имя сыну