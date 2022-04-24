Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Елена Ильиных стала мамой во второй раз.
Ильиных родила мальчика, которому дали имя Дар.
Отец ребенка – известный артист балета Сергей Полунин. Первого сына Ильиных и Полунина зовут Мир.
«Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения.
Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын.
Наш Дар Всевышнего», – написала Ильиных.
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