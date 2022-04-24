Карякин о ситуации с Chess.com: «В очередной раз мы стали свидетелями, как из-за собственного русофобства западные площадки теряют российскую аудиторию»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России.

Роскомнадзор ранее заблокировал две страницы сайта, на которых публиковалась информация о ситуации на Украине. О полной блокировке Сhess.com не сообщалось, но пользователи на данный момент испытывают проблемы с доступом к порталу.

«Главный вопрос – действительно ли это большая потеря для русскоязычных пользователей? На мой взгляд, нет. Большинство спокойно перейдет на Lichess и другие платформы.

На месте администрации «чесскома» я бы извинился за свою неспортивную политику и вернул российские флаги обратно. В очередной раз мы стали свидетелями, как из-за собственного русофобства западные площадки теряют российскую аудиторию!» – написал Карякин.

Шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России. Ранее к блокировке сайта призывал Сергей Карякин