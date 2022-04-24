Дарья Касаткина: «Человеческие жизни намного важнее «Уимблдона», это очевидно»

Экс-десятая ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала отстранение игроков из России от «Уимблдона».

«Конечно, мы разочарованы тем, что не сможем принять участие в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят куда более важные вещи. Человеческие жизни намного важнее «Уимблдона», это очевидно».

Также Касаткина ответила на вопрос, изменилось ли в туре отношение к россиянкам.

«Если честно, нет. В туре все нормально, ничего не изменилось. Вообще трудно отвечать на этот вопрос, но тур создал для нас безопасное место».

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